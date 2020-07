«Jeg tenkte at dette blir min første gode natt i telt. Særlig.»

Teltturterror

«Du vet at det er flere mennesker som blir drept av kuer enn av ulv i Norge», sa min mann da ti sultne kuer skrapte på teltveggen vår.



Alt lå til rette for idyll og søvn da vi rigget oss til i teltet.

Telt, primus, frisk luft, natt under åpen himmel. Det hele virker veldig eksotisk, helnorsk og avslappende. Sove tett på naturen, i naturen, med lyder og lukter man bare kan drømme om hjemme i bråkebyen.

Hvert år sover min lille familie en natt eller to i telt. Hvorfor vi gjør det, har åpenbart sammenheng med avsnittet over. Men her skjer det også hvert eneste år en feilkobling i hjernen min.

For når vi skal installere oss i teltet, etter å ha drasset på tonnevis med utstyr, kommer jeg på at jeg aldri har sovet en god natt i telt noensinne. Det er trangt, hardt, for varmt eller for kaldt, og helt umulig å finne en flat nok plass til å ikke skli ned i et hjørne i løpet av natten.

For å si det sånn: Det eneste som sovner, er armen du ligger på.

Her i forrige uke skulle feriens naturopplevelse skje. Vi dro til et idyllisk sted på Vestlandet, min lokalkjente venninne hadde funnet en perfekt teltplass til oss der Instagram-motivene lå i kø. Men som hun påpekte: «Einaste umiddelbare fare: kyr, såg nokre kraftige ruker på vegen. Men tippar det går fint.»

Ok, vi tok sjansen, så lenge det ikke var okser.

Idyllen var om mulig komplett. Vi fyrte bål, laget middag på primusen, spilte yatzy og kort. Sa god natt og sendte ungene i eget telt, mens vi installerte oss med valpen tjue meter lenger borte. (Jepp, valp, jeg trodde det skulle bli teltnattens største utfordring).

Akkurat da jeg trodde jeg fant roen, hørte jeg bjeller. Og kraftig tramping. Og stemmen til min yngste datter som ropte: «Mamma, det kommer kuer! De er mange!»

De må ha vært minst ti. Heldigvis skulle de bare forbi – på jakt etter godt beite i den neste viken.

Trodde vi.

Vi humret litt og la oss ned. Jeg tenkte at dette blir min første gode natt i telt.

Det var ikke akkurat rautende kuer vi ønsket oss som selskapsdyr.

Særlig.

Plutselig kom lyden av bjeller og flere hundre kilo sultne dyr tilbake. Vi lå på en frodig gressflekk, åpenbart midt i kuenes matfat. De nærmet seg teltet, snuste og rautet faretruende nær vårt hjem for natten. Noen snublet i bardunene, skrapte med klovene på teltet.

Min hang til krisemaksimering satte inn. Tenk om de faktisk snubler over teltet! Ingen overlever 700 kilo ku i fanget.

Det var da min mann bidro med litt fakta: «Det er flere mennesker som blir drept av kyr enn av ulv i Norge.»

Jeg hadde lyst til å kaste ham til kuene.

Valpen snorket og sov. Han registrerte så vidt at han ble sniffet i øret gjennom teltduken.

Jeg ville hjem.

Utrolig nok luntet drogene av gårde igjen. Ungene syntes heldigvis det hele var eksotisk. Jeg lå på nåler resten av natten. Min mann etterlyste manuellterapeut neste morgen.

Han ønsket for øvrig også å bidra til dette eposet:

– Jeg skal glatt skrive den saken. Og da skal tittelen være «50 gode grunner til ikke å sove i telt».

Fortsatt god sommer!