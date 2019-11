AV

– Sonnie er det beste som har hendt meg. Det var en stor lykke å møte henne for 20 år siden. Nå har vi vært gift i 18 gode år. Hennes fem og mine fire barn er gode venner. Barna våre har gitt oss 17 barnebarn, så vi er virkelig en storfamilie. Alle hennes, med unntak av sønnen, bor her i Bergen. Alle har arbeid og er skikkelige fightere, hele gjengen. Det er herlig å se hvor godt alle sammen står på og hjelper hverandre. Jeg er så stolt, og ofte tenker jeg at det er en gudegave å få en så stor og fin familie.