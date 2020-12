– Det er første gang vi kler oss likt. Det føles godt å vise for alle at vi hører sammen.

Folk i Vest: Møt Eli Veronica (44) og Jon Martin (45) Wien.

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

– Jeg var 17 år da jeg møtte Jon Martin hjemme i Nordland. Den gang som nå, var det den behagelige stemmen og humoren hans jeg likte best. Nå har det gått mange år. Barna våre er blitt store og passer seg selv. Vi er enige om at vi har vært heldige, fordi vi fremdeles har det kjekt sammen. I dag er vi ute og prøver de nye jakkene våre. Det er første gang vi kler oss likt. Det føles godt å vise for alle at vi hører sammen.