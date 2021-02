Konrad (17) skulle ta et siste stup. Det endret livet hans for alltid.

Privat Sekunder etter dette stupet blir livet til Konrad Åsnes (17) snudd på hodet. Ulykken endrer livet hans for alltid. Nå forteller Konrad om livet etter ulykken.

Konrad Åsnes går med lette, smådansende skritt ut på stupebrettet for et siste stup. Han løfter armene over hodet og lener seg ut over kanten.

To ungdommer kommer opp fra sjøen og går ut på stupebrettet. En jente fremst. Konrad etterpå i oransje badeshorts. Han går lett og lystig, nesten dansende. Vrir hodet fra side til side for å få vann ut av ørene, vrenger på kroppen, rister litt på det ene beinet, og så på det andre beinet.

«Konrad! Ta skikkelig fart! Eller, det er jo ganske glatt», roper noen fra land. Det er musikk i bakgrunnen, flere snakker.

De to går helt ut på tuppen. Jenten stiller seg ytterst. Konrad rett på innsiden. Hun hopper med beina først. Han løfter armene over hodet og så vidt tipper seg ut over kanten, uten å ta sats.

Jenten kommer opp til overflaten.

Så flyter Konrad opp med nakken først og hodet nedover.

Selv hører Konrad en høy pipelyd. Det er ekstremt vondt i nakken. Han skjønner ikke hva som har skjedd, men kjenner at han ligger med hodet ned i sjøen. Han klarer ikke å snu seg. Panikk. Han får ikke puste.

«Han bare tuller, typisk Konrad», tenker vennegjengen.

Det går enda litt tid. Konrad snur seg fortsatt ikke.

Da våkner ungdommene.