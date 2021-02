Rett i skifellen

GOD HELG: Jeg kjøpte skiene «alle» har. Likevel endte jeg på hodet i snøfonnen.

Så langt, men ikke lenger. Drømmen om topptur-bilder på Instagram måtte skrotes, skriver BT-journalist Christian Nome Lepsøe.

Jeg var en ivrig skigåer i ungdommen. Far dro meg opp på topp etter topp på mine Eggen treski.

Det hendte han måtte dra meg ut av en snøfonn og.

Da jeg var tenåring kom ski med stålkanter. Vi klarte plutselig å renne ned uten særlige fall, selv når det var is og skare.

Jeg ble voksen og fikk andre interesser. Ski forholdt jeg meg til når det var VM på tv.

De siste årene har jeg tenkt å ta opp igjen min gamle hobby. Men så er det denne bergensvinteren. Vanligvis regner den jo vekk etter noen dager.

Jeg kjøper ski på vårsalget, har jeg tenkt. Og glemt.

Så kom årets drømmevinter, og jeg bestemte meg for å handle.

Et nettsøk viste at utvalget er enormt.

Fjellski, turski, langrennsski, randonéski.

Smørefrie ski.

Felleski.

Markaski!

Priser fra under tusenlappen til femsifrede beløp.

Ørten typer bindinger, og stive staver til enda stivere priser

Det eneste jeg skjønte, var at jeg trengte eksperthjelp. Jeg tok fruen med i butikken.

– Alle kjøper felleski, blunket selgeren.

Jeg blunket til min kone og punget ut for to felleskipakker.

Noen dager senere tok jeg henne med til Totland, og gikk noen timer i de fantastiske fine, preparerte løypene der.

Det var et eventyr. Hun hadde null erfaring, men lærte raskt. Eplekjekk la jeg ut bilder i sosiale medier med tittelen «Christians skiskole».

Jeg angret på at vi ikke hadde gjort dette for lenge siden. Men bedre sent enn aldri, og det kan jo komme flere gode vintre i vår levetid.

Så var jeg på hytten en helg.

Jeg forhørte meg hos en lokalkjent kompis og blinket meg ut Tysnessåto.

– Det er en lett tur for en spreking som deg, oppmuntret han. – Noen går riktignok ned de bratteste partiene.

Full av selvtillit la jeg i vei på mine nye superski. De alle kjøper. Det gikk fint et stykke, men så ble løypen smalere og bakkene brattere.

Det glapp og glapp. Barn og bestemødre labbet forbi. Jeg ble mer og mer gåen i armene. Beina var sure. Blodsukkeret på frysepunktet.

Jeg gikk et stykke til, en fyr tilbød blå Swix. Jeg smurte foran og bak de såkalte fellene. Det hjalp en stund. Så begynte det å glippe igjen. Det var ti minus, men jeg var svett på ryggen og blodrød i toppen.

Oppe ved tregrensen møtte jeg en kjenning og klaget min nød.

– Helt nye ski, jeg skjønner ikke hva som er galt.

– Du har kjøpt joggepinner, humret han. – De er ikke optimale å renne med i dette landskapet.

Jeg ga opp drømmen om toppturbilder på Instagram.

Siden ydmykelsen ville vært komplett hvis jeg kom luskende ned med ski på nakken, prøvde jeg likevel å renne.

Det endte øyeblikkelig på trynet. Jeg gjorde som man skal, kom meg opp så fort jeg klarte og lot som ingenting hadde skjedd.

Jeg trodde jeg hadde kontroll på forsøk nummer to, men så ble farten større og løypen smalere. Rett ut i nysnøen igjen med hodet først.

Jeg savnet fars hjelpende hånd da jeg lå der med ski, staver, armer og bein på kryss og tvers.

Mens jeg spyttet snø, kom et par forbi og spurte om jeg trengte hjelp. Jeg svarte selvfølgelig at jeg hadde hektet i en busk, men at det gikk fint.

Så kavet jeg meg opp igjen, og ploget ned til rasteplassen.

Der fikk jeg børstet vekk mesteparten av snøen fra briller, lue og sekk før jeg satte meg til rette med matpakken.

Nå vurderer jeg å bestille meg enda et par ski. Men jeg venter til vårsalget.