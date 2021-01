– Då skal dei få sjå at morfar er ein kløppar på ski

Folk i Vest: Møt Signe (5) og Alva (3) Klever og Jarle Sønnesyn (61).

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

– Kvar torsdag køyrer mormor til Arna og hentar dei to barnebarna våre, Signe og Alva, til huset vårt i Bergen sentrum. Då er det fast liggebesøk til fredag. Frå fyrste sekund blir det eit heilt anna liv i huset enn når kona mi, Kari, og eg går og subbar aleine. Eg gler meg til kvar torsdag, til humøret deira, smila og latteren. Eg gler meg til å lesa for dei når dei skal sova. Å få vera i lag med jentene og følgja med på utviklinga er veldig fint. Av og til går me til symjehallen ADO Arena. Eg er dårleg til å symja, medan jentene er gode både over og under vatn. Men det eg gler meg mest til, er å ta dei to med til huset vårt i Hafslo i Sogn og introdusera dei for naturen der. Helst skal det vera snø, for då skal dei få sjå at morfar er ein kløppar på ski.