Slik så det ut sist det flommet over. Nå er det full krangel om fossen i Fana.

Du har kanskje sett den fra E39: Hopsfossen som renner ut i Nordåsvatnet i Bergen.

Her havner alt vannet fra Nesttunvassdraget, som er Bergens nest største. Hopsfossen er den nederste av mange flaskehalser langs vassdraget. Det bidrar til at elver og vann til stadighet flommer over når det kommer mye regn på kort tid.