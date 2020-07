– Når jeg sitter og maler, svirrer tankene rundt alle i slekten som har hatt hjemmet sitt her

Folk i Vest: Møt Eirin Skaar Bjørknes (31)

Foto: Odd E Nerbø

Publisert Publisert 24. juli

– Jeg hjelper mormor å male huset hennes. Det er koselig å komme hit, for hun viser så tydelig at hun setter pris på at vi er sammen. Det var mine tipptippoldeforeldre som bygget her i Krohnhaugen. Når jeg sitter og maler, svirrer tankene rundt alle i slekten som har hatt hjemmet sitt her, og om alle gleder og sorger som har funnet sted mellom disse veggene. Jeg vil at mormor skal vite at jeg bryr meg veldig om huset, og at håpet mitt er at huset blir i slekten i enda flere generasjoner.