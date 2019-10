For 65 år siden ble han Kirstens første ordentlige kjæreste. Nå triller Harald henne tålmodig rundt.

AV

– Jeg kan ikke prise Harald nok. Vi møttes for 65 år siden på en konsert i Forum. Jeg hadde strevd i timevis i forkant med å krølle håret, men på vei til Forum ble det pøsregn. Da jeg kom frem, så jeg ut som en druknet katt. Etterpå fulgte han meg til døren hjemme i Bøhmergaten. Harald ble min første ordentlige kjæreste. Året etter fikk jeg lov av min mor til å reise på to ukers ferie til Amsterdam med Harald. Hun stolte så veldig på ham. Hjemreisedagen blakket han seg og kjøpte kjærestering til meg. Den har jeg båret siden. Året etter sto jeg brud, enda vi ikke var nødt. Jeg tror vi har hatt det godt fordi vi snakker så mye sammen. For tre år siden fikk jeg slag og ble avhengig av rullestol. Det har ikke stoppet oss fra å være aktive. Harald er tålmodig og triller rundt med meg hver eneste dag. Det er tungt for rullestolbrukere, særlig i sentrum, for det er så ujevnt og humpete. Det er ikke få ganger jeg har holdt på å gå på trynet. Uten Harald hadde det ikke gått. Jeg takker ham hver dag for hjelpen.