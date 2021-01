Da jeg gruet meg til å gå på Fotballpuben

GOD HELG: Da jeg og min kone giftet oss, fikk vi gavekort fra stamstedet.

Foto: Jan M. Lillebø

Publisert

På midten av 1980-tallet begynte jeg å gå ut. Vi ville ha det gøy og startet på vorspiel, så Exodus i Rosenkrantzgaten. Det var høy musikk, masse mennesker og av og til slåsskamper i gaten når alle skulle ut.

Borte i gaten kom folk ut fra Rosenkrantz. Der sto gjerne en buss med et navn på et kjent eller ukjent danseband.

Siden skiftet vi beite til Villa Amorini ved Smålungeren. Jeg kjente de fleste dørvaktene, og det vanket noen frynsegoder. På tidlig 1990-tall spilte de byens høyeste og beste musikk.

Noen år senere sa for øvrig en dreven bartender at når du får gratis peanøtter i baren, er det på tide å skifte sted. Kloke ord.

I en periode jobbet jeg som nattevakt på bensinstasjon, og det var vanskelig å sove om kvelden etter å ha våknet ved 17-tiden om søndagen etter helgevakt. Jeg snudde opp-ned på døgnet. Kunne like godt gå på Garage som å sitte hjemme i rønnen. Det var forresten her jeg traff min kone, riktignok før vi ble gift.

Jeg tror jeg husker at vi på noen steder måtte kjøpe et rundstykke eller liknende, ettersom det var «spiseplikt». Kanskje var det på Opera, jeg gikk der sjelden.

I 1994 fikk jeg jobb i Bergensavisen med mye kvelds- og helgearbeid. Ofte skulle noen ut etterpå. Vi var på Stundesløse, der Ole Bull ligger i dag, eller Fekterloftet, det lille, hvite huset ovenfor Skipperstuen.

Så begynte vi å gå på Naboen ved kinoen. Der ble vi godt tatt vare på. God mat, flott personal, finsk øl, Lapinkulta. Ingen musikk, takk og pris. Jeg var i ferd med å bli 30. Da jeg giftet meg med henne jeg traff på Garage, fikk vi forresten gavekort fra de ansatte på Naboen. Det ble ingen bryllupsreise.

Når utestedene stengte ved 03-tiden, gikk BA-kollegene og jeg til bensinstasjonen i Håkonsgaten og sjekket papiravisene. Da kunne vi se hva BT hadde.

Det ble mange sene netter, og det kom ingen pandemi.

En kveld på BA-sporten fikk vi et tips. Fyllingen arrangerte fotballskole, og Steve Bruce og Lee Sharpe var instruktører. Begge var stjerner på Manchester United i storhetstiden til Alex Ferguson.

Tipset var at det var Pål Davanger som sponset fotballskolen og at han betalte for United-spillerne. Ved siden av å eie Fotballpuben, var han lidenskapelig United-supporter.

Det viste seg at United-stjernene og deres følge ikke ville bo på hans hotell, i etasjen over Fotballpuben. Det var rett og slett for mye bråk. De engelske stjernene flyttet til SAS-hotellet.

Jeg ble sendt bort for å høre hva Davanger syntes om at hotellet hans ikke var fint nok når han betalte. Jeg så ikke frem til jobben.

Inne var det fullt hus. Både Bruce og Lee Sharpe satt omsvermet av bergenske United-fans. Mange fikk autografer den kvelden. Det var fest i lokalet, Davanger var i storslag.

Jeg spurte hva han tenkte om at United-følget ikke ville bo på hotellet hans når han hadde tatt regningen.

Davanger hadde ikke behov for kommunikasjonsrådgiver. Han serverte en bergensreplikk av ypperste merke.

– Ville du bodd i etasjen over hvis du ikke måtte?

Han fortalte at fotballspillerne med følge hadde kommet til Bergen samme kveld. Spillerne hadde ikke noe imot hotellet, men deres koner hadde sett frem til et rolig opphold på ferien.

Det ble en hyggelig sak i avisen, og jeg fikk øynene opp for Fotballpuben.