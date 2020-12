Dette har jeg savnet mest i 2020

GOD HELG: Det rareste året i manns minne nærmer seg slutten.

Publisert

Lær deg å elske de nære ting, heter det i sangen. 2020 vil bli husket som året der vi lærte oss å savne alt vi vanligvis tar for gitt.

Siden sommerferien har jeg vært fem dager inne på jobben i medielandsbyen.

Resten av tiden har jeg tilbrakt på hjemmekontor på Bønes eller hyttekontor på Tysnes.

Jeg har vært frisk, og kjenner ingen som har vært alvorlige syke av dette hersens viruset. Men livet mitt har haltet likevel. De nære, dagligdagse tingene er blitt noe av det jeg savner mest.

Planlegge noe gøy: Frem til i år har jeg levd et i overkant sosialt liv.

Jeg har hatt en stabel konsertbilletter liggende, jeg har alltid planlagt en ny tur med kompisgjengen eller overrasket min kjære med en natt på hotell.

Nå tar jeg ikke sjansen på å kjøpe en flybillett, den må jo garantert bookes om.

Jeg tør knapt invitere et par kompiser ut på en øl, i frykt for at vi skal gå tom for munnbind på vei til do.

Jeg har planlagt å ta fruen med på cruise når hun har rund dag, men tror ikke det blir noe av. Kanskje det ender med en fisketur på Bjørnafjorden.

Smittefrie nyheter: Jeg drømmer om å stå opp uten å lure på hvor mange nye som er smittet.

Jeg fantaserer om en dag uten Espen Nakstad i alle kanaler.

Jeg unner Bent Høie en romantisk ferietur med ektemannen, og jeg håper Erna Solberg snart kan slå av mobilen og ta seg en lang frihelg på Varaldsøy.

Tilfeldige treff: Det er umulig å kjenne folk igjen bare på øynene. Det er en gåte at ingen har tenkt på å selge munnbind der du kan få trykket opp bilde av deg selv.

Før traff jeg rett som det var kjentfolk. Nå går vi rett forbi hverandre.

Turen til jobb: Det kan være trangt på bussen, noen dager kommer den litt for seint, innimellom stinker sidemannen røyk.

Likevel savner jeg turene med linje 15 fra Bønes til sentrum.

Jeg savner småpraten med tilfeldige naboer i busskuret.

Jeg savner spaserturen gjennom den nydelige byen vår fra Festplassen bort til medielandsbyen på Nygård.

Jeg savner å få dagen i gang med et par tusen skritt og en dose frisk luft.

Kaffepraten: Vi har én kaffestasjon som deles av alle i BT.

Der får jeg vite siste nytt på ryktebørsen.

Der får jeg høre om folk som har oppnådd noe gøy, blitt gravide, fått nytt barnebarn, kjøpt seg ny bil eller bare fått pale på helgens fisketur.

Jeg kunne selvsagt ta den tilfeldige kaffepraten med min kone, men vi snakker mer enn nok sammen allerede.

Kollegene mine: For et par uker siden var jeg så heldig at jeg fikk være en dag på jobben.

Jeg husker ikke helt, men jeg tror det var fire uker siden sist jeg var innom.

Det var nesten ingen andre der, men det var utrolig kjekt å se noen kolleger.

Jeg traff folk jeg ikke hadde sett siden før ferien. Sommerferien altså. Flotte folk, som jeg savner mye mer enn jeg har trodd.

Da vi gikk hjem, ønsket jeg de andre god helg, god jul og god påske.

Jeg vet jo ikke når jeg ser dem igjen.