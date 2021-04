Chatteloggen med dårlig karma

GOD HELG: Vi var på vei til Roma for å løpe halvmaraton i mars i fjor. Men så var det noe oppstyr i Nord-Italia.

Foto: CORRADO GIAMBALVO/AP/NTB

5. februar

Ingvild: Hei, nå er det bare en liten måned igjen. Det betyr at jeg begynner å tenke på mat og vin. Har noen lyst til å begynne å orientere seg i restaurantverden?

24. februar

Tove: Ikke avlyst så langt.

Ingvild: Puh. Men litt angst likevel.

Tove: Eh... https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/70wMl9/219-smittet-av-coronaviruset-i-italia-det-rykker-naermere

Liv: Ett tilfelle i Lazio så langt. Vi får håpe de klarer å låse inne de der oppe i Nord-Italia.

Torunn: Jøss, dette hadde jeg ikke tenkt på før nå. Men dette kan fort bikke feil vei.

Rebekka: La oss håpe på kinesiske tilstander når det kjem til å isolere og kontrollere!

Ingvild: Jeg har ikke gitt opp håpet!

Ingvild: Nå drar det seg til her: Equinor ber ansatte som har vært i Italia om å holde seg hjemme i 14 dager...

26. februar

Liv: Det er rapportert om lokal spredning i flere andre land, inkludert Italia. Skjønner at dere som er over 40 er mer bekymret enn meg...

27. februar

Torunn: Snakket med mamma i går, hun mente det er galskap å reise.

Liv: Min mor prøver hardt å avlyse sommerferien vår...

Ingvild: Jeg bestilte nettopp tur til London med jentene.

Rebekka: Spikeren i kista. Retningslinjer frå jobben: «Iran: 2 weeks quarantine upon return, Italy: 2 weeks quarantine upon return, Japan: 2 weeks quarantine upon return.»

Liv: Hekkan.

Ingvild: Wtf? Hysteri. Herregud.

Liv: Hele Italia?

Ingvild: Sykt. Vi er jo friske og har ingen bakenforliggende lungesykdommer! Og er heller ikke 90 år.

Tove: Jeg leser to uker ferie når vi kommer hjem. Åh, jeg som skulle på Primark.

Torunn: Jeg har kansellert billetten nå.

Eir: Et lite tankeeksperiment: Disse flybillettene har jo mellomlanding i København...

28. februar

Ingvild: Jeg har ikke kansellert ennå.

29. februar

Ingvild: Paris avlyser. Foreløpig holder Roma løpet. Uten oss, da.

2. mars

Liv: Har avbestilt restaurantene. Får helt vondt av dem, halve Italia kommer til å gå konk.

Liv: Hoho. Nå har jobben endret til North Italy.

Eir: What??!! Jeg har ikke avbestilt...

Ingvild: What? Herregud. Unnskyld meg. Har akkurat avbestilt.

Liv: Jeg har avbestilt OG brukt noen tusen på skiskole for ungene. Så for min del tror jeg det er game over.

Ingvild: Ny billett 7000 kroner.

Liv: Drar du??

Ingvild: Jeg sjekker muligheten, ja, men vil ikke punge ut 7000.

Liv: Jeg ringer SAS og hører om det er mulig å avkansellere. Gir meg selv mental juling for at jeg avbestilte.

Eir: Jeg drar ikke aleine, men drar hvis noen er med.

Tove: Jeg drar hvis dere blir med. Men vil helst unngå at noen sitter igjen i Bergen og griner.

Eir: Nå lukter det Roma her likevel! For tidlig å juble?

Tove: Dette er magisk.

Liv: Jeg er klar til å booke!

Eir: Fantastisk! Da kan jeg hoste opp et par alternativer på hotell i løpet av kvelden.

Liv: Jeg har akkurat skuffet barna mine grundig.

Ingvild: Oh no. Men kjøp noe snop til dem, så blir det bra.

Tove: Vel, nå er løpet avlyst.

Ingvild: Hva? Nå tuller du, sant.

Eir: Tuller du? Jeg har nettopp løpt 15 kilometer. På mølle.

Ingvild: Herregud, jeg orker ikke mer flyavbestilling og drit. Er det fredag den føkkings trettende, eller?

Eir: Jeg har lyst å dra uansett...

Ingvild: Jeg får kansellert min flybillett fordi det skjer innen 24 timer. Jeg orker ikke dra til Roma. Vedder på at koronaen kommer og biter oss i ræven med den flaksen vi har hatt nå.

Liv: Nå er jeg der at jeg bare vil spare pengene og sitte hjemme med håndspriten.

Tove: Det er noe med karmaen på denne turen.