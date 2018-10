God dialekt byggjer bruer. Knoting brenn kyrkjer.

Det må vera fleire tiår sidan langrennslegenda Odd-Bjørn Hjelmeset snakka ordentleg gløppedialekt.

Høyrer me han på fjernsynet eller på radioen, får nordfjordingen jaggu meg gjennomgå.

– Herregud, høyr kor han knotar. Er det mogeleg!

At Hjelmeset har representert oss på ein god måte, med det eine og det andre, gløymer me fort. Han er ein knotar, ferdig med det.

Like gale er det med Frode Grodås. Den pensjonerte målvakta knotar så mykje at du lurer på om han, ja faktisk, er nordmann.

Kanskje er det tonefallet til Knut Arild Hareide som har skuld i alle problema til Krf? Og kor kjem eigentleg fylkesmann Lars Sponheim frå?

Slik kan eg halda på.

Gløym blasfemi, gløym underslag og bedrageri, er du ein knotar, er du ein landssvikar.

Jamvel ordboka støtta opp om denne Quislingrelasjonen: Knoting er talefeil, det er oppstylta, unaturleg. Språket ditt er meir likt dansk enn bokmål.

Dansk! Jeezus.

«Når jeg hører folk som knoter, blir jeg av og til trist og av og til kvalm!».

Slik svara ein deltakar i spørjeundersøkinga til universitetslektor Else Berit Molde for nokre år sidan. Ho ville granska haldningar til det å endra dialekta, altså knoting.

Av dei nær hundre som deltok, var dei fleste negative. Ikkje særleg overraskande, som ho sjølv skreiv i kronikken «Knoteren – slangen i dialektparadiset Norge».

«Forandrer man dialekten, kan det altså utløse både psykiske og fysiske reaksjoner, og man blir tillagt negative egenskaper».

Eg veit godt korleis dialekt skapar identitet og tilhøyring. Ser me ein annan vossing på fjernsynet, tek det ikkje lang tid før me skrik: «Ho e’ frå Voss!».

Då bør du ikkje stå der og seia «vi» i staden for «me». Må skjøna.

Knoting er mangel på sosial kapital. Som ikkje å kunna sigga i ein klein situasjon der absolutt alle andre røykjer. Ein slags sjølvpåført kols.

Slikt gjer fallhøgda stor for alle desse Judasane kringom austlandsbeltet.

For den klassiske knotereisa oppstår helst når vestlendingar dreg til det forbode land.

Som om mangelen på fjell i kroppen gjer deg disponert for språkleg mutasjon.

Akkurat det uroar meg noko veldig. I teorien skal eg flytta til Oslo for å byrja i ny jobb. I praksis kan eg enda opp som ein slange i dialektparadiset.

Allereie har eg fått kjenna på fasettar frå arvesynda.

«Kva var det du sa no, Guro? Sa du GØY?».

Kompisen min var hissig, altså, heilt på riktig forbanna over at eg brukte ordet «gøy» for å forklara noko.

«Kjekt, kjekt, kjekt. Eg meiner kjekt!»

Det står rett og slett dårleg til med føresetnadane etter mange år i Bergen.

Eg plumpar ut med «bare» i staden for «berre», og eg må «se» i staden for å «sjå». Reint dialektmessig var det ein tabbe at eg slutta å drikka mjølk.

Men det er ikkje berre min feil. Oslo-folket slit av og til med å skjøna kva eg seier, og eg vert møtt med «hæ?» og «hva sa du, sa du?».

«Det å gjøre seg best mulig forstått er noen ganger kanskje like viktig som å alltid holde på dialekten», skriv Molde.

Det er eit argument eg kjøper. For ingenting er så ille at det ikkje er godt for noko. Og det er jo eg som må snakka meg ned til deira nivå.

Nedover, altså.