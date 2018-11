Hvorfor jeg skriver om dette her? Jo, det hadde seg sånn at jeg mistet lommeboken lørdag den 13. oktober. Jeg reiste med buss fra Stemmemyren til Skuteviken og gikk derfra hjem. Der merket jeg at lommeboken var borte.

Jeg gikk ruten opp igjen, men fant den ikke. Det ble ikke bedre av at det regnet 115 millimeter denne dagen. Hjemme igjen tørket jeg opp og stengte bank- og kredittkort.