Folk i Vest: Møt John Åge Arnesen (67).

Foto: Odd E. Nerbø

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

– Jeg har jobbet med oljeplattformer nesten hele min karriere. Den mest kompliserte og spennende oppgaven jeg har vært med på, var da vi jekket opp plattformene på Ekofiskfeltet. Installasjonene står på havbunnen og produserer olje og gass. Etter at feltet hadde vært i produksjon i flere år, oppdaget man til stor forskrekkelse at havbunnen under plattformene sank. Avstanden mellom plattformdekkene og havoverflaten ble dermed kritisk lav. Dette førte til beslutningen om å jekke opp plattformene og skjøte ni meter på beina. Vi var enormt mange folk som jobbet for å få operasjonen til å klaffe, noen ganger krøp vi nesten oppå hverandre. Mange mente at det var umulig, men vi klarte det. Dette var sent på 1980-tallet, og Ekofisk, som startet produksjonen i 1971, vil fortsatt være i drift frem til 2040. Da jeg fylte 62 år, valgte jeg å ta sluttpakke. Knærne skrantet, så det var best å gi seg. Nå cruiser jeg rundt i nabolaget med den elektriske doningen min, helt uavhengig av olje.

Publisert: Publisert: 30. januar 2020 21:06

