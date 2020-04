– Det er mange som skriver til meg og sier at det er et godt tiltak, og at jeg er en helt

Folk i Vest: Møt Oliver Vidar Skogedal Dyrdal (11).

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

– For noen dager siden var jeg inne på finn.no for å se etter en disc til gaming. Der oppdaget jeg at det gikk an å melde seg som hjelpemann for naboer som kanskje sitter i karantene på grunn av koronaviruset. Min tante Christel sier alltid til meg at vi skal være hjelpsomme når vi kan. Derfor ble jeg enig med mamma om at jeg skulle sette inn bilde av meg og skrive at jeg gjerne vil gå og handle for naboer, for eksempel ost og melk. Til nå er det ingen som har spurt om hjelp, men det er mange som skriver til meg og sier at det er et godt tiltak, og at jeg er en helt.