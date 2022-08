– Den første dama eg fekk kontakt med, skal eg på date med

Folk i vest: Møt Ståle Andre Vedvik (54).

– Eg er ny på Tinder, og den første dama eg fekk kontakt med, skal eg på date med i kveld. No sit eg her for å slå i hel tida til ho blir ferdig på jobb. Sjølv er eg nyleg ferdig med to veker turnus om bord i ein brønnbåt, der eg er maskinsjef. Dette blir vår tredje date. Første gongen kjøpte eg sushi. Den koste me oss med og berre snakka for å bli kjende. Andre gongen var det fint vær. Då gjekk me berre rundt omkring i Bergen og hadde det kjekt. Men i kveld blir det restaurant og full middag. Eg har med gåve og. Eg kjem ikkje til å stressa, men håpar at det blir litt romanse.