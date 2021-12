– Vi spiller for å glede folk

Folk i vest: Møt Tor Bjørkås (70).

– Vi i Bergen Brannkorps Musikkorps spiller for å glede folk. Nivået er kanskje ikke på topp, men vi er på topp når det gjelder å spille folkelig. «Det lyser i stille grender», «Glade jul» og «Et barn er født i Betlehem» sitter som de skal, når vi er rundt på mange steder i førjulstiden. Selvfølgelig avslutter vi med «Nystemten». Etter 48 år i korpset har jeg masse gode minner, men det største for meg personlig var da jeg fikk spille «Fanfare bergensis» for kong Harald og dronning Sonja i Håkonshallen under signingsferden i 1991.