I et gammelt, amerikansk kråkeslott i Superior, Wisconsin, gikk en liten kar og sugde til seg verden. Det var tidlig 70-tall, og den venstreradikale antropologen Michael Seltzer hadde tatt med seg sønner og kone til hjemlandet. Dørene i huset var åpne for alle. Thomas hadde store øyne og åpne ører. Litt bortenfor sto radene av de andre, mindre og mer slitne husene. Her bodde de som strengt tatt bodde her først. Som andre steder i USA, slet urbefolkningen i Superior med rus og psykiske lidelser. Thomas husker et av de små husene. Det var mørkere der. En underlig lukt. Bråk.

– Der bodde bestekompisen min, Joey. Han var av chippewa-folket.