I forfatter Ida Lødemel Tvedts 2050 har Bergen fått tilbud om en demning sponset av Huawei

Hun var på byplanleggingsbiennalen i Bergen, menstruerende. På scenen sto en sveitsisk demningsingeniør og leverte 2050-konferansens annonserte høydepunkt: en forelesning om den høyteknologiske popup-demningen han skulle bygge på Bryggen, sponset av Huawei. Hun satt på bakerste rad i amfiet. Håret hans var stivt av voks og han hadde et slikt stramt drag over overleppen som hun så hos mange intelligente nevrotikere. Han var tidlig i førtiårene. Han minnet henne om guttene hun hadde holdt seg med da hun var på hans alder. Slike ambisiøse kosmopolitter hadde stadig dukket opp på dørkarmene hennes da hun turnerte på fulltid, i årene etter at hennes «sivilisasjonskritiske husmorsporno» hadde gjort henne til Nord-Europas mest kontroversielle Linkedin-kunstner. Fordi alle andre relasjoner kom i veien for arbeidet eller fikk henne til å føle seg utilstrekkelig, hadde hun spesialisert seg på affærer.

Flirende menn på dørkarmen, men blomster og vin i hendene, klare for alt. Det var det beste hun visste. Å se dem stå der, forventningsfulle, trekke dem inn i leiligheter, lære dem ting, vise dem verden, gå sammen ut blant menneskene, la kveldene bli slørete og frie. Hver affære varte som regel et halvår før vendepunktet kom: dagen da begjæret ble til omsorg og hun mistet ereksjonen og måtte vekk. Det hadde gått raskere mellom mennene etterhvert som hun ble eldre. Begynnelsene ble gøyere for hver mann, men intervallene trakk seg sammen, ble til små spurt. Restitusjonstiden halvert. Hun kunne ikke huske sist hun hadde hatt kjærlighetssorg. Kanskje i tjueårene en gang. Hun var blitt så vant med tapet av et liv, av en intimitet, at det nesten ikke enset henne lenger. Hun var muligens blitt avstumpet. Det var vel dette kritikerne ante, når de hevdet at kunsten hennes hadde mistet sårbarheten, blitt sjelløs.