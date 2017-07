Når er egentlig riktig tidspunkt å anmelde en restaurant på? Det er et spørsmål jeg ofte diskuterer med restauratører. Åpningen av Bien Centro er et godt eksempel. Fem dager etter åpning var jeg både spent og forventningsfull. Men Bien Centro var ikke klar. Ifølge dem selv var menyen kun en forenklet versjon av hva vi hadde i vente, og laget var ikke innøvd. Vinene fikk de inn bare dagen før. For når Hennes Majestet Dronningen er første gjest, er det ikke noe som heter utsettelse. Da må man bare åpne.

Men selv om restauranten ikke er «klar», er stemningen god inne på Permanentens nye trattoria. Bien har gjort en god jobb med markedsføringen, og nå lurer halve Bergen på om den napolitanske pizzaovnen kan gi den helt spesielle, autentiske smaken fra Italia. Og kan den det? Det kommer vi tilbake til senere.