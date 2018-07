– Nå er det finalehelg. Hvordan opplevde du å kommentere VM?

– Jeg har kommentert fotball i mange år, så faglig var ikke dette nytt for meg. Men opplevelsen var super. Lydnivået på arenaene var mye høyere enn jeg er vant med. Det var kontrastfylt, stress og gøy. Og et savn av to små barn der hjemme mens vi reiste til seks ulike byer de seks første kampene. Men jeg liker å erfare ting. Utad var jeg den første kvinnen, jeg visste det ville bli oppmerksomhet rundt det.