Lydia skal være leder på konfirmantleir. – Jeg begynte å gå regelmessig i kirken i min egen konfirmanttid.

Folk i Vest: Møt Lydia Sylta (18).

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

– Nå er jeg på vei til Voss for å være en av lederne på en ungdomsleir for konfirmanter. Jeg gleder meg til å oppleve det fine samholdet som oppstår når unge er sammen på leir. Vi er forskjellige mennesker, men vi har noe stort som vi deler, og det er den kristne troen. Jeg begynte å gå regelmessig i kirken i min egen konfirmanttid, og det har jeg fortsatt med siden. Jeg forkynner ikke på leiren, men når det passer, holder jeg gjerne andakt. Oppdraget mitt denne gangen er å lede et kurs som heter «Skog og sånn» og handler om friluftsliv. Selv er jeg ikke særlig flink på ski, men jeg gir ikke opp håpet om å bli god i løypene til slutt.