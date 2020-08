– Skal du ikke ha eksamen i dag, skrek min kamerat i kollektivet

Fjellvettreglene inneholder flere gode råd til en fersk student.

Foto: Jan M. Lillebø

Nå begynner tusenvis av ungdommer på høyere utdannelse. De fleste klarer den nye hverdagen, men det kan bli tunge dager for mange.

Selv var jeg redd for å mislykkes i store deler av studenttilværelsen. Det var jeg ikke alene om.

Tolv år gammel bestemte jeg meg for å bli journalist. Journalisthøyskolen kunne ha vært et fornuftig studievalg. Likevel søkte jeg ikke, og jeg aner ikke hvorfor. Hadde jeg lest fjellvettreglene før jeg gikk i gang, ville jeg kanskje ha sett verdien av å planlegge turen.

Hvorfor jeg begynte å studere juss som første fag, er også glemt. Det ble i hvert fall et tungt år, med en elendig eksamen som høydepunkt. Jeg strøk i hvert fall ikke.

Selvtilliten var nær bunn, og jeg sluttet på jussen. Det var kanskje det mest fornuftige jeg gjorde på universitetet. Husk, det er ingen skam å snu.

På Sydneshaugen ventet nordisk grunnfag. Vi leste masse skjønnlitteratur, holdt på med setningsanalyse, språkhistorie og dialekter. Det ble en opptur, først og fremst fordi jeg møtte mange kjekke medstudenter. Fellesskapet gjorde det lettere å lære. Gå ikke alene.

I sommer møtte jeg en av byens advokater. Han fortalte at dagens unge jurister er så forbasket flinke. De blir riktignok fulgt opp på en helt annen måte enn da han studerte. Han tvilte på at han selv hadde fått jobb som nyutdannet i dag. Firmaet gikk etter enerne.

En kar jeg studerte med hang for det meste med de unge kvinnene på faget. Jeg trodde han var interessert i en av dem, men mange år senere fortalte han at han penset seg inn på damene fordi de var flinkest. Lytt til erfarne fjellfolk.

De fleste av oss presterer selvfølgelig bedre når vi er uthvilt. Likevel er lakenskrekken utbredt. Når mandag blir lørdag, er det fare, sa alltid min mor. Spar på kreftene.

Det var altså på denne tiden, for rundt 30 år siden, jeg kjøpte notatblokker og tusj i all verdens farger. Det var ikke måte på hvor mye jeg skulle studere, men noen ganger ble det med tanken.

På historie leste jeg engelske tekster om antikken. Det var ikke godt å forstå eller huske hvem som slåss mot hvem og hvor krigene ble utkjempet. Jeg leste og noterte, om igjen og om igjen. Gradvis seg noe inn. Gi ikke opp.

Det var først i arbeidslivet at jeg begynte å sette opp kortsiktige og langsiktige gjøremål. Når noe er gjort, stryker jeg det fra listen. I studiedagene hadde jeg ingen arbeidsplan og famlet i halvblinde. Tabbe. Vit alltid hvor du er.

Apropos tabber. Ikke tenk på dem. Det er også bortkastet å grue seg til en presentasjon i morgen eller en eksamen om to måneder. Kanskje blir alt avlyst. Bruk heller energien på dagen i dag.

Det var ofte et herk å komme seg opp om morgenen. Jeg har fortsatt et minne om en formiddag på 1990-tallet. Den gikk omtrent slik:

– Per, skal du ikke ha eksamen i dag, skrek min kamerat i kollektivet.

– Hæ, jo.

– Klokken er elleve.

– Har jeg forsovet meg?

– Ja.

Fjelltvettregel nummer ni: Søk ly om nødvendig.

Jeg trakk dynen over hodet.