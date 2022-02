Før smilte de til ham på ambassaden. Nå kan Torbjørn Færøvik bare glemme å få visum til Kina.

Uten at Xi Jinping og de andre partitoppene ante noe som helst, brukte Torbjørn Færøvik å snike seg inn i verdens mest folkerike land.

En gang for lenge siden, kunne det skje at ansatte ved den kinesiske ambassaden i Oslo brøt ut i høflige smil ved synet av Torbjørn Færøvik i døren. Når den skjeggete journalisten og forfatteren sto der med passet i hånden og nærmest rutinemessig ba om å få et nytt visum stemplet inn mellom alle de andre.

Etter hvert ble smilene til stive grimaser, inntil han ikke lenger behøvde å ta turen i det hele tatt.