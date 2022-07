– Pappa seier at familien har klippekort på legevakta

Folk i vest: Møt Mikkel (10) og Gjert Rømo Sæbø (7).

– Pappa seier at familien har klippekort på legevakta. Då me var på Hodlekve i Sogndal for å stå på slalåm, køyrde eg rett ut i laussnøen i stor fart og datt voldsomt. På røntgen viste det seg at eg hadde fått ei rift i leddbandet. Difor må eg gå med krykker i ganske lang tid, sjølv om det er tungt og irriterande. Ein annan gong då eg var med klassen, sprang eg i full fart, snubla i ei rot og slo hovudet i ein stein. Eg hadde blod i håret i ei veke etterpå. Nyleg sprang Gjert, bror min, rett inn i ein murvegg på skulen. Han måtte sy sju sting i panna.