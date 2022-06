Da Jørn Eggum sjekket sin fysiske alder, viste den 62 år. Han hadde ikke fylt 50.

– Jeg fikk sjokk over resultatet. Over hvor dårlig formen var, sier han.

Den mektige fagforeningstoppen fra Loddefjord er i ferd med å ta steget helt til topps som LO-leder, og han har begynt å gå.

Det skjedde midt i pandemien. Eggum deltok jevnlig på møter med tidligere LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Midt under et av videomøtene fikk Eggum følelse av at noe var galt.