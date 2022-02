Nedsnødd fornøyelse

Eventyrparken er vinterstengt. Trollet i Hunderfossen skodar utover Gudbrandsdalen, medan kunstsnømaskina spyr ut fersk snø. Slik ser sommerattraksjonar ut i vinterskrud.

Det er 13 kuldegrader og blålig lys. Snøen knakar under skorne, og isen ligg tjukk over Gudbrandsdalslågen. I Hunderparken høyrest berre den jamne lyden av ei kunstsnømaskin. Alt er stengt for vinteren.

Om sommaren er det varmt ved Gudbrandsdalslågen, som renn langsamt mot Mjøsa. I Hunderfossen er det nær 300.000 besøkande og det kan høyrast skrik og frydefulle hyl høgt over bakken frå berg- og dalbanen. Men no er karusellen i familieparken pakka inn i plast og snøen dalar ned.