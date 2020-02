– Noen ganger blir jeg forundret fordi mange kunder glemmer å ta med seg varene de har kjøpt

Folk i Vest: Møt Kristin Haukedal (35).

Foto: Odd E. Nerbø

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

– Å jobbe med kundeservice er perfekt for meg. Jeg liker møtene med mennesker, og det er kjekt når kundene får hjelpen de trenger. Det er fysisk tungt med mange løft i løpet av dagen, men jeg ser på jobben som en mulighet til holde meg i form. Det er ikke nødvendig for meg å trene etter jobb. Derfor sparer jeg både tid og penger. Noen ganger blir jeg forundret fordi mange kunder glemmer å ta med seg varene de har kjøpt. Vi har en tykk perm med oversikt over alt som er betalt, men ikke hentet. Sofaer, kjøleskap, senger, spisebord, alt du kan tenke deg. Noe blir hentet senere, men slett ikke alt.