Nå er det siste sjanse for å heve ubåten med 67 tonn kvikksølv. På Fedje tror noen det er håp.

Den 45 fot store motorseileren ruller på havdønningene. Vinden er svak, kveldssolen er i ferd med å senke seg i havet. Her, rett under oss, ligger et traume som bare fortsetter og fortsetter for folk på Fedje.

– Men giften vil bli fjernet. Det ender nok med det, sier ordfører Stian Herøy (H).