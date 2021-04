– Jeg har et annet syn på penger enn det som er vanlig her i landet

Folk i Vest: Møt Jørgen Nicolai Runshaug den Ouden (36).

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

– For to år siden tok jeg en avgjørelse. Jeg ville følge mitt kall om å jobbe fulltid med folkehelserettet barne- og ungdomsarbeid. Det skal skje ved hjelp av min favorittsport basketball. Jeg er knyttet til flere forskjellige klubber og får lønn, men ikke mye. Jeg har et annet syn på penger enn det som er vanlig her i landet, og har bestemt meg for å sette minst mulig økonomisk fotavtrykk etter meg. Det som gjelder, er å få flest mulig unge unna mye stillesitting og over på trening med basketball.