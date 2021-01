– Det er mørkt og kaldt her. Men varmen jeg blir møtt med fra mennesker jeg møter, er som solskinn

Folk i Vest: Møt Huiwen Helen Zhang (45).

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

– Min far begynte å samle på litteratur fra hele verden som ung gutt. Han elsket å lese, og gjennom bøkene drømte han seg bort fra alt. Vi var veldig fattige, men pappa lærte meg å reise i fantasien i bøkenes verden. Han syklet meg frem og tilbake fra barnehagen hver eneste dag. Jeg satt foran i en kurv, og når vi ventet på rødt lys, fortalte han historier til meg. Jeg var det eneste barnet til mor og far. De gav meg navnet Huiwen, som betyr klokskap og litteratur. Jeg har nylig fått stilling som førsteamanuensis i kinastudier (filosofi og litteratur) ved Universitetet i Bergen, og foreldrene mine er lykkelige for det. Fra jeg kom til Flesland og ble møtt av en hjelpsom politimann og deretter kjørt til byen av en vennlig drosjesjåfør, har jeg følt at å komme til Bergen er en velsignelse for meg. Det er mørkt og kaldt her. Men varmen jeg blir møtt med fra mennesker jeg møter, er som solskinn.