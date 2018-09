I ett år vasket vi opp middagstallerkenene på hytten for hånd. De var for store for oppvaskmaskinen. Jeg rødmet da jeg skjønte hvor lett det var å fikse problemet.

Jeg har båret på en blanding av mild skam og takknemlig lykke helt siden venninnegjengen kom på besøk og lærte meg et av livets viktigste triks.

Etter middagen klaget jeg over at tallerkenene var for store for nederste hylle i den ett år gamle oppvaskmaskinen. Da himlet en av dem med øynene, åpnet døren og jekket raskt opp øverste hylle med et hendig grep.

Nemlig.

I slike situasjoner er det bare å stålsette seg mot latter, vitsing og hån på ubestemt tid. Den nye kunnskapen sparer meg imidlertid for så mye søl, irritasjon og tid at det føles verdt det.

Dessuten, noen måneder seinere delte samme Petra Smart en lenke i Facebook-gruppen vår som ga meg stor trøst.

Mike McLoughlin hadde postet en melding på Twitter som fritt oversatt gikk omtrent som følger:

«Jeg flyttet inn i dette huset i 2008. Det har alltid irritert meg at den nederste hyllen i oppvaskmaskinen ikke er høy nok til de største fatene mine. Jeg har vasket dem for hånd alle disse årene. Denne uken oppdaget jeg at man kan heve den øverste hyllen, slik at alle fatene mine passer helt fint inn. 10 FORBANNA ÅR!»

Innlegget gikk viralt. Over 14.000 ganger ble det delt på kort tid. Folk sendte de inderligste takksigelser til McLoughlin.

Toby la blant annet ut følgende melding: «18 år! Jeg har hatt min i 18 år og altså nettopp lært dette. Jeg har pleid å legge fatene på tvers for å vaske dem. Jeg er rasende og ekstatisk på en gang. Har du noen andre praktiske tips til hvordan jeg kan leve livet mitt mer effektivt?»

Andre postet innrømmelser om enda flauere ting de ikke hadde hatt peiling på.

«Dette var litt sånn som jeg følte det da jeg oppdaget det tynne, beskyttende plastlaget på kjøleskapet mitt. Fem år etter at jeg kjøpte det», skrev en pinlig berørt kvinne.

«Haha, genialt. Bilnøkkelen min er ustabil, så jeg har gått inn i bilen fra passasjersiden i aldri så lang tid, kavet meg over håndbrekket. Jeg betalte en mekaniker 100 euro for å vise meg at det går an å sette nøkkelen i låsen og vri den rundt. Klikk!» skrev en annen.

Denne siste twittermeldingen minnet meg om en episode for noen år siden, da gutten min var 10–11 år. Jeg snakket som vanlig med meg selv idet jeg kjørte inn på en bensinstasjon for å fylle drivstoff. Mumlet på en monolog om hvor vidt drivstofftanken var på høyre eller venstre side. Det er helt utrolig hvor mange år det tar med samme bil før dette sitter i hodet.

– Men det ser du jo i dashbordet, mamma.

– Hæ?

– Vet du ikke det? Der som det er bilde av den bensintanken. Ser du ikke at det er en pil som peker til høyre der? Da er bensintanken til høyre.

Nemlig.