Folk i vest: Møt Arild Solemdal (57).

– Jeg er litt retro av legning, tror jeg. I mange år hadde jeg en drøm om en motorsykkel som passer best til å daffe rundt med. Da jeg oppdaget denne på nettet, var saken avgjort. Den heter Royal Enfield og produseres fremdeles omtrent helt lik som på 1950-tallet. Fabrikken har rett og slett gitt katten i å forandre produktet noe særlig. I teorien kan sykkelen komme opp i 130 km i timen, men det er ikke aktuelt for meg. Både jeg og sykkelen liker oss best i 70. Når vi stopper, får vi stor oppmerksomhet. Ikke fra damer, men voksne gubber.