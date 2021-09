– Når plantene våre er døende, bærer vi dem bort til Christopher for rehabilitering

Folk i vest: Møt Jan Martin Nordbotten (39) og Christopher James Collyer (45).

– Da vi kjøpte huset vårt, var nabohuset til salgs nesten samtidig. Vi var veldig spente på hvem som skulle bli våre nye naboer, siden vi har felles uteplass og husene står veldig tett. Da Christopher dukket opp og ganske snart spurte om det var greit for oss at han tok ansvar for plantene på fellesområdet, så svarte vi ja uten å nøle. For vår del, sliter vi med å holde liv i stueplantene, og nå har det utviklet seg slik at når plantene våre er døende, bærer vi dem bort til Christopher for rehabilitering. Etter et par uker kommer de hjem igjen, friske og fine.