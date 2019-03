Spiser du fort? Trykker du på knappen som lukker dørene i heisen? Røsker du i bildøren før du har fått låst opp bilen?

Jeg hadde lagt igjen lommeboken på flyet fra Bergen til Malaga, uten å merke det. Etter å ha hentet ut bagasjen, sto jeg og sjonglerte to trøtte unger foran skranken til leiebilfirmaet. Det var seint på kvelden. Flyplassen var i ferd med å stenge. Mannen min tok seg av pratingen. Plutselig så de på meg.

– Har du sertifikat? spurte mannen bak datamaskinen.

Det er lett å kjenne igjen akutt stress. Det kommer oppover som et intenst sug fra nedre del av magen. Men hva med hverdagsstresset. Det som over tid setter seg stivt i nakken og urolig i magen, og som ikke vil slippe taket. Her er noen urovekkende tegn:

1. Du kjefter på andre sjåfører i trafikken når du kjører bil.

2. Du irriterer deg over folk som går sakte foran deg.

3. Du glemmer å gå på do, fordi dagen bare tar deg.

4. Du setter ullvasken på 90 grader.

5. Du trykker på knappene som åpner og lukker dørene når du tar heis, fordi du ikke har tid til å vente på at heisen gjør det automatisk.

6. Du glemmer ting på taket av bilen og kjører av gårde.

7. Du finner på andre ting å gjøre mens du lager mat, fordi det går for seint over grytene. Når maten svir seg eller koker over, føler du gjerne at hele verden er imot deg.

8. Du kaster deg i en taxi for å rekke barnehagen.

9. Du har tatt genseren på deg på vrangen, og merker det ikke før noen gir deg forsiktig beskjed.

10. Du blir svett igjen like etter at du har dusjet, fordi du måtte fikse deg så fort.

11. Du dropper det du hadde planlagt å gjøre, fordi du ikke orker å stå i en helt alminnelig kø.

12. Du får dårlig samvittighet når du legger deg strak ut på sofaen.

13. Du spiser fort, selv om du har god tid.

14. Du blir irritert på folk som ikke står til høyre i rulletrappen.

15. Du utsetter enkle ting du burde fikset for lenge siden, fordi det virker så ufattelig omfattende.

16. Du vet ikke hva du skal de neste dagene, uten å sjekke kalenderen først.

17. Du kjefter usaklig på noen, sånn at du må si unnskyld etterpå.

18. Du sjekker telefonen mens du logger deg på pc-en, fordi det går så seint.

19. Du tenker på om du bør begynne med yoga og meditasjon, selv om du hater å vri kroppen i unaturlige posisjoner.

20. Du tar opp ting fra tv, slik at du kan spole deg gjennom deler av programmet når du føler at det går for seint.

21. Du går fort, selv om du ikke har dårlig tid.

22. Du googler: «Hvordan lage en kake i bilen?»

23. Du får ikke sove, fordi du er redd for ikke å få sove.

24. Du leter etter nøkler, lommebok eller mobil, mens du har det du leter etter i hånden.

25. Du er misunnelig på katten fordi den har så få krav å forholde seg til.

Det positive er at det viktigste og mest effektive rådet mot stress er å puste. Trikset er å trekke luft sakte inn gjennom nesen med lukket munn, mens du fokuserer på innåndingen. Og så ut igjen. Like sakte. Fremdeles med munnen igjen. Det er tilsynelatende enkle greier.

Hvis du har tid til det.