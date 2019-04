Selv stamgjestene vegret seg for å sitte ved ett av bordene.

Jeg satt på Fotballpuben og ventet på bedre tider.

Det var en tidlig ettermiddag, foreløpig var det dødt, dog med antydning til rødt. En supporter med favorittlagets drakt lyste opp. Han så skeptisk på meg der jeg satt.

Jeg har aldri vært en av stedets stamgjester, men opp gjennom årene har jeg gått på Fotballpuben. Stedet har hatt et frynsete rykte i enkelte kretser. Jeg har aldri blitt plaget, heller tvert om. Det har vært kjekt, ellers hadde jeg ikke gått der.

– Det er et herlig miljø på Fotballpuben. De vinker deg ikke av om du er litt i offside, sa skuespiller Yngve Seterås til BA da stedet fylte 20 år i 2011.

Det ligger i navnet. Uten fotball, ingen fotballpub. Brann-supporterne har vært grunnlaget for stedet. Tidligere tok også noen av lagets store stjerner turen innom, drakk en øl og hilste på supporterne.

Verden går fremover, så det ble færre spillerbesøk, selv om Brann-treneren og spillerne takket supporterne på stedet etter at seriesølvet var sikret i 2016.

Også andre stjerner har vært innom. David Beckham, for eksempel, en gang på 1990-tallet, etter at han hadde etablert seg på Manchester United. Innehaver Paal Davanger var for øvrig lidenskapelig United-supporter. Han var stolt da Beckham skrev signaturen sin på veggen før han dro fra stedet:

«Best wishes. David Beckham.»

Dagen etter kom Davangers foreldre til puben. De vasket nemlig stedet på den tiden.

– Min mor ble sint på ungdommene som hadde tagget ned veggen og fjernet signaturen med alle tilgjengelige vaskemidler. Det var den autografen, sier Davanger i dag.

Hvert år inviterer han stamgjestene med på julebord. Flere av dem har hatt Fotballpuben som sitt faste tilholdssted siden oppstarten. Billig øl og tidlig åpningstid har lokket, samt det sosiale miljøet.

Mange har sittet ved Frokostbordet. De kom om morgenen når puben åpnet og drakk øl mens andre spiste frokost. På 1990-tallet, før røykeloven ble innført, var det fullt før klokken 11.00. Kanskje ikke sunt, men heller ikke ensomt.

Davanger har gått i mange begravelser og holdt minnetaler for avdøde gjester. Han har sørget for transport for noen som ikke har klart å gå til stedet. Det er neppe feil å si at Fotballpuben hadde et større innslag av typer tidligere. Hjulbeinten, Gnaget, Doktoren, Dead man walking og Tante Grusom var noen av de faste gjestene.

Sistnevnte levde ikke opp til navnet.

– Dette var mennesker som hadde opplevd mye, seilt til sjøs, ofte ikke hatt en enkel oppvekst. Det var flere originaler her før, sier Davanger.

På et av bordene i kroken til venstre for baren pleide det å sitte en gjeng med stamgjester på begynnelsen av 2000-tallet. Først døde én, så den neste. Det stoppet ikke med det. I løpet av et par år døde kanskje ti gjester som hadde fast tilholdsplass ved bordet.

Det ble samtaletema og etter hvert vegret andre seg for å sette seg ned i kroken. De så én etter én falle bort. Bordet fikk navnet Dødskroken.

– Det var spesielt å miste så mange gjester i løpet av så kort tid, og det ble jo mange begravelser.

– Hvordan gikk det med sistemann?

– Han flyttet fra bordet. Det bør du også gjøre.