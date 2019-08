AV

– Om vinteren når vi er på hytten, pleier Thelma og jeg å ta badstu med snøbading etterpå. I dag var vi på vei til Nordnes sjøbad, for der er vannet varmet opp til 28 grader, og det redder sommeren. Men så ble vi enige om at vi stopper på Møhlenpris og tar et raskt bad, for å herde oss litt først. Elleve grader i luften og iskaldt i sjøen. Det gikk fint, men vi gleder oss til å fortsette badingen på Nordnes.