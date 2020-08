Dette har jeg lært av hyttesommeren 2020

GOD HELG: Det nærmer seg fire måneders opphold på hytten, der jeg har tilbrakt både arbeidstid og fritid.

Publisert Publisert Nå nettopp

I fire måneder har BT-journalist Christian Nome Lepsøe jobbet fra hyttekontoret på Tysnes. Foto: Selvutløser

Noen dager har jeg følt meg som hovedpersonen i en elendig episode av «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu». Men de gode minnene vinner. Og noe har jeg lært:

1. Det er lurt å komme seg ut

Noen uker har jeg vært alene fra søndag kveld til fredag ettermiddag. Stillheten når roen senker seg søndag kveld, har vært fantastisk.

Men et par dager senere, når hyttekontorensomheten slår til for fullt, tåken ligger tykt over Langenuen og Yr har holdt det de har lovet når det gjelder nedbør, har den vært et mareritt.

På sånne dager har jeg tatt meg en fjelltur sammen med naboen, som også er deltidsbeboer her på øyen. Det har reddet mentalhelsen min. Muligens også hans.

2. Lær av de innfødte

I alle år har jeg gått rett ned gjennom skogen og badet. En dag naboen og jeg skulle på fjellet, tok jeg en badetur først. Da han plukket meg opp, spurte han hvor jeg hadde badet.

– Nede på svaberget, sa jeg.

Fyren er født og oppvokst her, men skjønte ikke hvor jeg mente. Det var like før jeg måtte finne frem kartet. Naboen min er ekspert på lokale stedsnavn, og på Tysnes har hver sving og knaus et navn. Det finnes til og med en Hakkebakkeskog. Først da jeg forklarte nøyaktig hvor jeg hadde gått, skjønte han det.

– Å ja. Du har vært på Rompeneset.

Les også Les også: Rapport fra hjemmekontoret

3. Pass deg for hva du sier, og til hvem

For å holde sommerkroppen i beredskap til vinterbadesesongen, har jeg vært med på en lokal trimkonkurranse. Jeg er blitt totalt hektet i jakten på poeng. Det har ført meg til steder jeg ikke visste fantes, i så dårlig vær at normale hyttefolk ville spilt yatzy eller reist hjem.

En dag var jeg tidlig ute for å hente datteren min på sommerjobben hennes i flytenaustet, som faktisk er en flytende kiosk i Våge havn. Jeg studerte kartet og fant en lett poengtur i nærheten. «Rett inn i skogen på traktorveien, følg merkingen til innsjekkingspunktet», sto det.

Merking og merking. Merkene var så slitt at jeg rotet meg helt vekk.

Et par dager senere pratet jeg med en som bor i området, og klaget min nød.

– Den løypen er det jeg som har merket, svarte hun.

4. Flaks og uflaks henger ofte sammen

Uansett hvor travel jeg er, tar jeg alltid telefonen når den andre hyttenaboen ringer.

Den mannen slår aldri på tråden for å koseprate.

– Båten din har slitt seg, sa han da jeg var midt i fredagsinnspurten på jobben.

Jeg trodde jeg hadde funnet en enda mer genial måte å fortøye den lille plastbaljen på enn jeg har gjort de siste ti årene, men så feil kan man ta. Båten hadde løsnet fra fortøyningene og drevet inn i fjæresteinene.

Det var flaks at hyttenabokonen tilfeldigvis var tilbake akkurat denne dagen, at hun tilfeldigvis hadde barnebarna med seg, og at de tilfeldigvis ville fange småkrabber i fjæren akkurat da båten slet seg.

Les også Les også: Fjellturen som endte i full galopp

5. Lytt til gode råd

En fredagskveld var jeg på det lokale skjenkestedet. To lokale band spilte, og det mest spektakulære med det ene bandet er at ordføreren er vokalist der. Det mest spektakulære med det andre er at der er ordførerens lillebror vokalist, og han synger allerede bedre enn sin storebror.

Litt utpå kvelden ble jeg ropt frem til scenen. Jeg hadde vunnet «meet and greet» i en konkurranse på Facebook, og kunne ta med meg en venn backstage etter konserten.

Det måtte selvsagt bli min kone. Men hun har ikke vært interessert i å møte musikere siden hun fikk en selfie med trommisen til Kim Larsen i Haugesund for 12 år siden. Dessuten kjenner jeg alle musikantene, det gjør ikke hun.

Så jeg måtte gå backstage alene. Der var det fri flyt av øl og Gin Tonic.

Etter et kvarter og noen slurker øl med rockerne kom det beskjed om at min kone ville hjem. Jeg ble med.

Det var nok det lureste jeg gjorde den kvelden.

6. Ta en bytur i ny og ne

Mens jeg skriver dette, kommer jeg på at det snart skal bli godt med en bytur. Både håret og skuldrene trenger behandling.

Dessuten skulle jeg vært innom Biltema.