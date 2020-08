– I bilen heim smilte eg heile vegen til Røldal. Eg hadde ei sterk kjensle av at frå no blir det eg og Hildur.

Folk i Vest: Møt Hildur Rosten (55) og Gulleik Saltvold (54).

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

– Første gongen eg møtte Hildur, var på gebursdagen min for eit år sidan. Felles vener hadde tipsa oss om at me burde møtast og bli kjende med kvarandre. Ho var på vitjing i Vikedal, ikkje langt frå Røldal, der eg bur. Så stod eg der på trappa, og eg skal lova deg at eg var skjelven. Døra gjekk opp, og eg vart møtt med det finaste smilet eg har sett nokon gong. Me snakka saman i tre timar, og det kjendest som om det berre hadde gått ei lita stund. Så fint gjekk det. Då me sa adjø, kjende eg på avskjedsklemmen at ho likte meg. I bilen heim smilte eg heile vegen til Røldal. Eg hadde ei sterk kjensle av at frå no blir det eg og Hildur.