– Nå kommer vi til Holdkjeftbakken. Du vet hva det betyr?

Kolbein Falkeid lener overkroppen fremover og setter opp farten. I lange steg forsvinner han oppover grusveien innover Djupadalen, litt vest for Haugesund sentrum. Her kommer han hver dag - i piskende regn, iskald vind eller varme sommerdager - for å gå sine seks kilometre. Noen ganger sammen med turglade venner, andre dager søker han innover i skogen alene.