Hotell Scandic Ørnen ligger midt mellom alt. Mellom trafikkerte veikryss, mellom gater som ikke er førstevalg for fotgjengere.

For en hotellrestaurant er det bra. For det er ingen synlige konkurrenter like ved som lokker hotellgjestene bort om kvelden. Roast er kanskje ikke stedet du tilfeldigvis ramler innom, men forviller du deg opp i 13. etasje på Ørnen vil du bli belønnet.