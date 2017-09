– Flying is rock ’n roll! Det er bare fantastisk, sier Quentin Smith.

En av verdens beste helikopterpiloter, med kallenavnet Captain Q, peker på en av Europas høyeste bygninger under oss. The Shard ruver 310 meter og 95 etasjer over bakkenivå. Der nede, badende i seinsommersol, ligger det ene kjente landemerket etter det andre. Houses of Parliament, Buckingham Palace, London Eye.