Sol og bading i Kroatia, festival, fiske og hyttekos på Tysnes. Sommeren i år var super, og egentlig ganske lik sommeren 2016, selv om det kanskje regnet litt mer i fjor?

Det regnet sikkert mye i 2015, også. Men 2014 var veldig bra. Eller var det 2013? Når var det minstejenten lærte å svømme? Og hvilket år var det eldstejenten fikk en lange på kroken og skrek så infernalsk fordi hun trodde det var et monster? Det er ikke godt å si. Minnene flyter sammen.

Men én sommerferie for lenge siden sitter som spikret. Etter 14 år husker jeg fortsatt avreisedagen som om det var i går.

I 2003 drar vi til Toscana. Min kone er gravid, og de tre tenåringene er med. Vi skal fly Bergen – Milano via København, og så kjøre leiebil ned til den deilige strandbyen Cinquale.

Første etappe går fint. Mellomlanding på Kastrup, litt venting på neste fly som blir noen timer forsinket. Vi er rolige siden vi skal kjøre selv videre fra Milano.

Kommer oss av gårde fra Kastrup, stemningen er som den skal være på et feriefly helt til kapteinen kommer på høyttaleren: – Vi har et teknisk problem og må returnere til København.

Litt nedtur, men det går fortsatt bra. Vi vil komme sent frem, men vi har ferie.

Nye timer på Kastrup, og så av gårde igjen u tpå kvelden. Lyn og torden over Sør-Europa og flyet må lande på feil flyplass. Ja ja, leiebiler har de alle steder, tenker jeg.

Så enkelt er det dessverre ikke.

Vi blir sittende i flyet en time, været er blitt bedre, og vi sendes av gårde til rett flyplass. Det er seint, men leiebilkontoret har åpent til midnatt. Jeg ringer og forklarer situasjonen til en sur italiener, som har hatt en lang dag på kontoret og vil hjem.

Vi skal rekke det akkurat før du stenger, sier jeg. «You must come as quick as immediately», brøler bilutleieren og slenger på røret.

Jeg løper som en gal og rekker Avis-kontoret akkurat idet fyren er i ferd med å låse. Vi kommer oss i bilen, min kone er utålmodig, tenåringene er trøtte, jeg prøver å holde motet oppe. Jeg kan heldigvis veien til Cinquale.

Vi plukker opp nøkkelen. Vi har ikke fått adressen, men har sett bilder og vet fra i fjor hvilken gate huset ligger i. Nøkkelen passer ikke. Jeg kaver, prøver bakdøren, klokken er fire om morgenen, vi er trøtte, tørste, sultne og sure. En nabo våkner og glor gjennom gardinene.

Så bryter infernoet løs. Blålys, fire biler med polizia på siden. Åtte mann med våpen. Naboen har ringt politiet og varslet om innbruddstyver. Det går opp for meg at vi har prøvd å låse oss inn i feil i hus. Panikken tar meg, vi er omringet.

De lærer ikke engelsk på den italienske politiskolen. Jeg snakker ikke italiensk. Situasjonen er håpløs. De diskuterer hissig seg imellom, kjefter på oss, tenåringene spør om vi havner i fengsel, minuttene går. Stemningen er amper og høylytt, vi vekker hele nabolaget.

Det eneste jeg har, er en brosjyre fra utleiefirmaet som viser huset, og utskrift av epostene fra utleieren. Ingen kontrakt. Ingen adresse. Lurer på om arresten blir neste stopp.

Vi har heldigvis hentet nøkkelen, den blir vårt trumfkort. Jeg ringer og vekker kompisen min, som ankom en dag før oss. Trøtt i trynet kommer han luntende og viser oss hvor vi skal.

Lettelsen er grandios når vi klokken halv fem om morgenen, nesten et døgn etter avreise fra Bergen, kan låse oss inn i rett hus med hagen full av politivitner og italienske naboer hengende ut av vinduene sine.