AV

Det er dei tinga som gjer oss nordmenn norske. At me så snart sola kjem til syne på himmelen vender ansiktet mot ho, knip igjen augo og berre står sånn ei stund. At me elskar når folk frå andre land snakkar om nokon eller noko som er norsk. Og at me går på tur og elskar det.

Alle er med frå dei er så små at dei ikkje kan gå sjølve. Uansett vêr og temperatur blir me borne ut i den norske naturen berre for å vere der, ta den inn, og kjenne på den friske lufta. Det finst ingenting norsk, frisk luft og synet av snødekte eller lyngkledde fjellsider ikkje kan kurere.

Denne helga startar sjølve høgtida for turgåing og utetid i landet, påska. Er du norsk, skal du til fjells, kave rundt med ski på beina og få raude roser i kinna. Det er tid for å vise oss fram i vårt naturlege habitat – med ski på beina.

Men eg blei ikkje fødd med ski på beina. Ei heller tursko.

Allereie i barnehagen prøvde eg å minimere tida eg måtte vere utandørs. Eg var alltid den siste som fekk hjelp til å ta på dressen. Eg sat berre heilt stille og venta, så lenge eg fekk vere inne.

På skulen møtte eg konseptet utedag. Annakvar veke skulle me vere ein heil dag ute i naturen. Eg kan ikkje hugse at det nokon gong var sol, det var alltid pøsregn. Og eg var å finne bakerst i gjengen, medan eg drøymde meg vekk til ein heilt vanleg norsktime.

Mange har hevda at eg har vondt i viljen. Men dette må vere medfødd.

Så har det skjedd med meg, som med alle: Eg er blitt mindre prinsippfast med åra. Eg er sosialisert inn i tursamfunnet. Eg trur sjølvsagt også på frisk luft. Det er kjekt med fin utsikt. Men eg manglar framleis denne opplevinga av glede andre tydelegvis får av berre å vandre rundt ute i naturen.

Det eg derimot responderer svært godt på, er belønning. Så her er mitt tips til alle som lik meg kjenner på presset om å kome seg ut, men slit med entusiasmen:

Drit i påskefjellet. Sats på påskefjellet light. Du treng ikkje gå meir enn rundt 200 meter opp i ei li før det tel. Der skal du fyre opp bål, grille pølser, ete kvikklunsj, drikke kaffi og Solo i timevis medan påskesola brenn deg lett i kjakane. Dette er det som heiter plusstur, ein tur der du får i deg langt fleire kaloriar enn du forbrenn på turen opp og ned.

Då kan du heilt utan å lyge delta i samtalen på jobb neste veke om kor herleg det var, der ute i den storslåtte naturen.