Vi har kjørt i litt over en halvtime, og jo lenger ut på Forland vi kommer, jo sikrere blir vi på at vi har plottet inn feil adresse. Ifølge GPSen har vi allerede passert hotellet. Her er det kun rå kystnatur så langt øyet kan se. Men så kommer Panorama Hotell til syne rett over haugen.

Hotellet, som sto ferdig i 2011, ruver massivt i landskapet. Det ser eksklusivt ut. Forventningene til måltidet stiger i takt med skrittene mot døren.