Det kan være ganske vanskelig å kjøre bil

GOD HELG: Det er for eksempel umulig å vite hvordan man skal få opp bensinlokket.

Å kjøre på Vestlandet kan være fantastisk. Men du bør være god til å rygge, og kunne hilsereglene. Foto: Eirik Brekke

Publisert Publisert Nå nettopp

Da jeg var 17 år gammel, syntes jeg bilkjøring var det teiteste i hele verden. Å ta sertifikat var utelukket, kanskje det siste jeg kunne tenke meg å gjøre. Da jeg nærmet meg 35, innså jeg imidlertid at det kunne ha vært praktisk å ha muligheten til å kjøre bil innimellom.

På andre forsøk ble lappen anskaffet, til tross for at jeg holdt på å kjøre av veien da sensoren begynte å snakke om Bergens Tidendes dårlige dekning av korpsbevegelsen.

Og jeg må innrømme at det innimellom kan være gøy å kjøre bil. Det er direkte givende å kjøre alene gjennom mørke bergensgater og høre på den svenske rapperen Yasin.

Å sitte i kø på vei til Kvamskogen med full bil, når familiens yngste har bestemt at de eneste gangbare artistene er Fugleskremselet (aka Freddy Kalas aka Trygve Slagsvold Vedum) og det danske boybandet Baseboys, er også givende. Men på en litt annen måte.

Les også Da jeg gruet meg til å gå på Fotballpuben

Men Fugleskremselet og danske boyband er langt fra de eneste utfordringene med å kjøre bil. Her er tre andre:

1. Hilsereglene er kompliserte. I sommer kjørte vi mye rundt på Vestlandet. Mange vestlandsveier er som kjent ikke laget for at to biler skal kunne passere, spesielt ikke når bobiler er involvert.

Jeg trodde reglene var enkle og greie: Hvis du rygger tilbake til neste møteplass, blir du takket i form av et nikk og et lite vink fra den andre sjåføren. Hvis du slipper å rygge, er det du som takker.

I sommer hendte det ved flere anledninger jeg at jeg rygget i det som føltes som flere kilometer, uten at det kom så mye som et lite minivink tilbake. Andre ganger var det jeg som skulle takke, noe jeg gjorde, men fikk bare et stygt blikk tilbake!

Nå slår det meg at min forvirring kan skyldes at sogninger og sunnfjordinger liker å kødde med biler som har byskilt og klistremerker fra Bildeleringen.

Les også Tro, håp og Tommy Sulen

2. En ting som er fryktelig komplisert, apropos trange vestlandsveier, er nettopp å kjøre bakover. Rygging. Det er noe helt annet enn å kjøre fremover. Det var det jeg slet mest med på oppkjøringen.

Om temaet korps hadde kommet opp mens jeg rygget, ville jeg faktisk kjørt av veien.

3. Men det kanskje aller vanskeligste med å kjøre bil, er å fylle drivstoff. Her må jeg føye til at jeg åpenbart ikke har min egen bil, og at jeg ofte kjører forskjellige biler. Og de gangene jeg må fylle drivstoff, er det alltid en ny vri.

Her forleden kjørte jeg bilen inn på en bensinstasjon i Norheimsund og parkerte foran bensinpumpen. Hybridbilen hadde mast om at den trengte drivstoff ganske lenge.

Det eneste problemet var at jeg ikke fant ut hvordan jeg skulle få opp bensinlokket. Jeg trykket på omtrent alle knappene på dashbordet og under rattet, men ingenting skjedde.

Til slutt måtte jeg spørre en lokal fyr. Han bøyde seg inn i bilen, trykket på en knapp på venstresiden av setet, og lokket åpnet seg. Tusen takk, sa jeg.

Hjelperen min gikk inn i sin egen til bil og startet motoren. Han så bort på byskiltene mine og tenkte antakelig sitt.