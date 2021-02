– Gjennom brevene ble vi kjent med hverandre. Vi hadde felles skjebne.

Folk i Vest: Møt Inger Helland (82) og Magne Lystad (79).

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

Publisert Publisert Nå nettopp

– I 1995 var jeg på besøk hos min søster her i Bergen. Vi spiste middag på Hotel Norge, og uten at det var planlagt, gikk vi ned i kjelleren på noe som het Pandora. Der var det fullt av folk og ingen ledige bord, men plutselig sto en smilende dame foran oss og tilbød oss plass ved sitt bord. Det var mitt første møte med Inger. Vi pratet koselig og litt utpå kvelden bød jeg henne opp til vals. Jeg gikk i beksømsko, så dansen gikk på sokkelesten. Etter at jeg kom hjem til Drøbak, tenkte jeg mye på Inger. Det var tent en gnist. Jeg skrev brev og fikk svar. Gjennom brevene ble vi kjent med hverandre. Vi hadde felles skjebne. Begge hadde vi mistet ektefellene våre. Etter noen måneder med brevskriving, avtalte vi å møtes på Ustaoset for en helg sammen. Der ble gnisten fra første møte til god varme mellom oss. Året etter ble vi samboere. I fjor tok vi avgjørelsen om å gifte oss, for å feire kjærligheten. Alle var samlet, barn og barnebarn. I talen min til Inger sa jeg at det jeg setter størst pris på, er det store hjertet og omtanken hun har for andre.