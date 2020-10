– Jeg var helt sikker på at hun ville ha meg, så jeg var ikke så nervøs

Folk i Vest: Møt Roba Salahaldin (24) og Ahmad Loulieh (29).

Foto: Odd E Nerbø

Odd E. Nerbø (tekst og foto)

– Jeg kom til Øygarden for tre år siden. Folket her på Toft minner meg mye om naboene hjemme i Syria. Alle hilser og vil prate med meg, Jeg kjenner alle her. Roba og jeg giftet oss for en måned siden. Hun har bodd med familien i Hammerfest til nå. Vi fikk kontakt på Instagram for ett år siden. Før jeg skulle reise på besøk tredje gang, ringte jeg faren hennes og sa at jeg ville forlove meg med datteren hans. Han svarte at han måtte snakke med Roba først, og at jeg måtte ringe senere. Jeg var helt sikker på at hun ville ha meg, så jeg var ikke så nervøs. To dager senere ringte jeg opp igjen. Da sa han at jeg var velkommen på besøk.