– Avskjed er aldri lett. For at det ikke skal bli for trist, snakker Kristine og jeg om at det ikke er så mange uker før vi er sammen igjen. Livet i militæret er ganske hektisk. Dagene går i ett i leiren, men om kveldene, når tjenesten er over og jeg får tid til å tenke, kommer savnet. Vi har vært kjærester i et og et halvt år nå, og jeg føler at Kristine er den rette for meg. I august neste år er jeg ferdig med militærlivet. Vi har bestemt oss for at det er rette tidspunktet for å ta forholdet et steg videre og bli samboere.